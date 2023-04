"Sono grato e orgoglioso di continuare il mio percorso alla presidenza di Autonomie Locali Italiane - ha commentato Ricci -. Grazie a tutti coloro che con me in questi anni si sono battuti per rendere Ali Nazionale una realtà forte sempre pronta a sostenere e a unire i sindaci, gli amministratori locali di tutto il Paese. Ci aspettano grandi sfide. In primis quella dell'Autonomia differenziata, una proposta di legge da fermare sui cui siamo pronti a dare battaglia. L'Italia - ha ribadito - va ricucita, non spezzata ulteriormente". "Ricuciamo l'Italia" era il titolo del Congresso, che di è svolto a Pisa, "un appuntamento strategico ed importante per favorire il dialogo tra amministratori locali ed istituzioni". Tanti i temi trattati nella due giorni toscana (30-31 marzo 2023), a partire dalla gestione del Pnrr: "la mia proposta è di chiedere all'Europa di fare in modo consentire che quelli già partiti possano essere terminati. Quindi, facciamo meno cose, ma portiamole in fondo. Ciò che serve è che il governo faccia le riforme che l'Europa ci chiede, a cominciare da quella sulla concorrenza, che riguarda i balneari, per ottenere le altre tranche di finanziamenti del Pnrr che devono ancora arrivare. Ma - ha sottolineato Ricci - occorre prendere atto che i costi dei cantieri sono aumentati di circa il 30%, per questo credo sia ragionevole usare questi soldi per coprire gli aumenti, anche rinunciando a qualche progetto ma portando a termine quelli già avviati". Poi l'Autonomia differenziata, "siamo nettamente contrari al ddl Calderoli - ha ribadito Ricci - e quindi costituiremo dei comitati per opporci al cammino di questo disegno di legge", ancora la riforma del Tuel, le importanti questioni legate alla gestione dei flussi migratori e all'accoglienza sui territori, l'Agenda 2030 e le politiche locali legate alla sostenibilità.