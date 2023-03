Francesco Merloni, sono vivo grazie alla sanità marchigiana

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 22 MAR - "Grazie alla sanità marchigiana. Se sopravvivo è grazie a quello che mi ha fatto la sanità di questa regione. Sono stato salvato prima dal Covid-19 e poi da una caduta in Sardegna. Questa donazione l'ho fatta col cuore. Sono stato curato molto bene dall'equipe. Ci tengo molto all'ospedale di Fabriano". Con queste parole Francesco Merloni, fondatore della Ariston Group e presidente della Fondazione Aristide Merloni, ha spiegato la donazione di un nuovo tomografo retinico per l'Unità Operativa Complessa di Oculistica dell'ospedale Engles Profili di Fabriano (Ancona), per la valutazione e diagnosi delle malattie retiniche, del valore di 95mila euro. Presenti alla cerimonia di consegna il sindaco Daniela Ghergo, l'assessore regionale alla Cultura, Sport e Politiche Giovanili Chiara Biondi, la commissaria dell'Ast Ancona Nadia Storti. il direttore di Oculistica Stefano Lippera.

Daniela Ghergo, nel ringraziare Francesco Merloni, ha ricordato come questa donazione rappresenti "un gesto importante per la comunità, che non ha solo un valore economico, ma anche simbolico: credere nella nostra sanità". L'assessore regionale Biondi, ha rimarcato le eccellenze presenti nell'ospedale di Fabriano, "a partire dalla Banca degli Occhi e dai professionisti presenti". Infine, a chiudere la cerimonia, lo stesso Francesco Merloni: "all'assessore regionale alla Sanità Filippo Santamartini, che mi è venuto a trovare quando ero ricoverato, raccomando ancora una volta di tenere l'ospedale di Fabriano come un centro efficiente. Dobbiamo crescere e farlo funzionare ancora meglio. L'Engles Profili lo merita". (ANSA).