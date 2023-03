Luca Cordero di Montezemolo a sorpresa visita azienda Loccioni

(ANSA) - ROSORA, 21 MAR - "Nella mia vita ho fatto tanti mestieri diversi, ma tutti avevano tre fari di riferimento più una cornice: il primo faro è che il patrimonio più grande che un imprenditore possa avere sono le persone; il secondo è la qualità e l'eccellenza reale del prodotto, al di là della comunicazione e della pubblicità; il terzo è un'attenzione maniacale al cliente. Questi tre fari stanno dentro la cornice della passione, la sola che ti spinge a rendere il lavoro una bellissima avventura". Parole dell'imprenditore Luca Cordero di Montezemolo, che oggi ha fatto una visita a sorpresa allo stabilimento Loccioni di Rosora (Ancona).

Atterrato in elicottero ("non è mio, me l'ha prestato un amico" ha tenuto a precisare) nel prato dell'impresa lungo le sponde del fiume Esino, Cordero di Montezemolo accompagnato da Enrico Loccioni, con i figli Claudio e Maria Cristina, ha visitato i laboratori dove si sviluppano sistemi di alta tecnologia made in Italy richiesti in tutto il mondo. Quindi ha incontrato la comunità locale, i dipendenti e e i collaboratori dell'azienda marchigiana, nell'ambito del "Marzo Loccioni", un mese di formazione dedicato alla divulgazione della cultura d'impresa e imprenditorialità, che da sette anni si tiene nello stabilimento. (ANSA).