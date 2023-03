Export: Sabatini, "Marche regione più performante d'Italia"

(ANSA) - ANCONA, 14 MAR - "Le Marche sono la regione più performante d'Italia, le esportazioni segnano +82% rispetto al 2021, per un valore assoluto vicino ai 23 miliardi di euro", commenta il presidente di Camera Marche e vice Presidente di Unioncamere Gino Sabatini. "Sul risultato eccezionale incide indubbiamente, come da qualche tempo a questa parte, il settore farmaceutico localizzato in particolare nel Piceno, ma tutti i comparti hanno performance buone, se non ottime e collocano la crescita regionale, +22%, due punti percentuali sopra quella italiana, anche scorporato il dato legato all'industria dei prodotti farmaceutici", prosegue. Importante la coesione istituzionale con Regione, Università e Associazioni di categoria. "È importante - prosegue Sabatini - poter contare su Atim e Svem, guidate rispettivamente da Marco Bruschini e Andrea Santori, per la messa a punto di strategie che rafforzino le nostre imprese nelle sfide internazionali". I dati "ci incoraggiano", questo risultato "è una buona notizia che ci fa affrontare i prossimi mesi con più fiducia, pur sapendo che la situazione resta fluida e potranno esserci difficoltà e stalli", conclude. (ANSA).