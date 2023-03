Terremoto: Tar Marche non 'ferma' ricostruzione Arquata Tronto

Non subirà rallentamenti l'iter per la ricostruzione nel territorio di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) dopo il sisma del 2016. Il Tar delle Marche ha infatti negato stamani la sospensiva chiesta da tre residenti arquatani che lamentavano criticità nella delibera approvata lo scorso dicembre 2022 dal Comune riguardante i piani urbanistici attuativi, propedeutici alla ricostruzione.

Il tribunale amministrativo regionale ha quindi rinviato al prossimo 21 giugno per discutere nel merito della causa.

Soddisfatto per il pronunciamento il sindaco di Arquata Michele Franchi. "Per noi questa decisione è fondamentale perché impedisce che interessi di pochi prevalgano sul bene collettivo.

Andiamo dunque avanti - commenta Franchi - così come ci siamo prefissati e sono fiducioso in un pronunciamento a noi favorevole anche a giugno da parte del Tar. Il Comune di Arquata si era costituito nel ruolo di "resistente" nell'udienza di oggi.

"Con noi anche Regione Marche, Provincia, di Ascoli, Usr, la struttura commissariale e altri enti, - conclude il sindaco - a testimonianza che il lavoro che stiamo facendo va nella giusta direzione e non poteva essere inficiato da richieste di poche persone". (ANSA).