Fridays For Future a Pesaro, crisi clima tema da non rinviare

In piazza per richiamare l'attenzione di istituzioni e cittadinanza su "un tema che diviene di anno in anno più urgente e dagli effetti evidenti".

Si è svolto a Pesaro lo sciopero globale dei Fridays for Future che si sono dati appuntamento in piazzale Lazzarini insieme ai piccoli alunni della 4/a A e 4/a B della Manzi (IC Olivieri).

Presente anche l'Amministrazione, rappresentata dall'assessora alla Crescita e alla Gentilezza Camilla Murgia, che ha portato i saluti del sindaco Ricci e del Comune.

Murgia ha sottolineato, rivolgendosi ai presenti, come sia "importante vedersi per ribadire una posizione ferma: la crisi climatica non è più un argomento che possiamo rimandare. Abbiamo una responsabilità sociale e civile che guarda non solo al futuro ma al presente che stiamo vivendo e che ci vede coinvolti tutti. A Pesaro c'è una comunità attiva che si interessa alla crisi climatica a cui va il ringraziamento per l'impegno costante. Impegno - ha proseguito - che potrà trovare una modalità operativa nel Forum Giovani, organismo impegnato a realizzare azioni reali nel nostro comune; azioni che, da qui, potranno svilupparsi ed essere replicate in altri luoghi".

