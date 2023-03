Maltempo: Marche, allerta gialla criticità idrogeologica

Per tutta la giornata di oggi nelle Marche allerta meteo "gialla" per criticità idraulica e idrogeologica, e verde per temporali, diramate dalla Protezione Civile Regionale con conseguente particolare attenzione alle zone colpite dall'alluvione del 15 settembre scorso, e cioè il Senigalliese (Ancona), e l'entroterra della provincia di Pesaro e Urbino. Il richiamo ai cittadini a fare massima attenzione è presente su tutti i siti e pagine social dei centri colpiti del maltempo a settembre.

Piogge diffuse sono segnalate su tutto il territorio regionale. Le uniche criticità si registrano però, finora, solo nell'Ascolano, sulla costa a Grottammare e San Benedetto del Tronto, e lungo la vallata del Tronto. Sono stati necessari diversi interventi dei vigili del fuoco in vari centri, come ad esempio Spinetoli, Castel di Lama, Folignano, per liberare strade da alberi e rami caduti a causa del vento e delle intense precipitazioni che hanno provocato anche alcuni allagamenti.(ANSA)