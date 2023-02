Ladri di libri a Civitanova Marche, tre denunce

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 28 FEB - I poliziotti del Commissariato di PS di Civitanova Marche, insieme a quelli della Squadra Mobile di Fermo, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, delegata e coordinata dalla Procura della Repubblica di Macerata, per cercare una serie di libri sottratti nel corso di numerosi furti avvenuti nei mesi scorsi a danno di alcune librerie di Civitanova Marche. A seguito delle indagini, gli agenti hanno proceduto al sequestro di 30 libri e alla denuncia per furto aggravato e ricettazione di tre italiani, componenti dello stesso nucleo familiare, due dei quali già con pregiudizi per reati dello stesso tenore. Dall'attività è emerso che i tre, con un collaudato sistema, si appropriavano della merce esposta presso i punti vendita, approfittando dei luoghi affollati e della occasionale distrazione dei commessi. I libri provento di furto venivano successivamente venduti di seconda mano, tramite siti internet. (ANSA).