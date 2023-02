Pd: Mastrovincenzo, con Bomprezzi innovazione e discontinuità

(ANSA) - ANCONA, 27 FEB - Con l'elezione di Chantal Bomprezzi a segretaria regionale del Pd Marche "gli elettori hanno premiato un progetto partito dai giovani e guidato da una giovane preparata e capace di fare squadra. Un progetto innovativo e di discontinuità con il recente passato". A dirlo all'ANSA è Antonio Mastrovincenzo, consigliere regionale Pd e sostenitore della neo segretaria, che esprime "grande soddisfazione" per l'esito delle primarie. "Da parte nostra - aggiunge - c'è stato un accompagnamento costante e non invasivo, ma rispettoso delle scelte e dell'autonomia di questo gruppo di giovani". Che hanno tracciato un "percorso con grande capacità di inclusione perché nelle liste ci sono sostenitori di Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Cuperlo. Mi auguro - rileva Mastrovincenzo - che dalla parte ora minoritaria del partito ci sia spirito di collaborazione e la stessa capacità di innovazione che hanno dimostrato Bomprezzi e sua squadra. Ora l'obiettivo è comunque vincere le elezioni comunali di Ancona e delle altre città dove si vota e lavorare per ridare alle Marche una guida di centrosinistra" conclude. (ANSA).