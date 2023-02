Maltempo: Provincia, "gioco squadra per laboratori istituto"

(ANSA) - SENIGALLIA, 20 FEB - "Al di là dell'ufficialità del momento di oggi, voglio ricordare la piena efficacia del gioco di squadra con Regione e Istituto comprensivo Corinaldesi-Padovano grazie al quale siamo riusciti già dopo le festività natalizie a rimettere in moto l'80% dei laboratori e l'altro 20% un paio di settimane fa, col risultato che gli studenti (oltre 700, ndr.) del Padovano hanno dovuto rinunciare all'attività pratica solo per una minima parte dell'anno scolastico". Così il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, uno dei protagonisti della cerimonia di inaugurazione dei nuovi laboratori (di chimica, biologia, fisica, meccanica, informatica, moda e altri) del Polo Tecnico Professionale Istituto di istruzione superiore "Corinaldesi-Padovano" di Senigallia, dopo che l'alluvione del 15 settembre scorso aveva allagato, con 60 centimetri di acqua e fango, e danneggiato i locali che ospitavano ai precedenti laboratori.

La spesa complessiva per restituire alla scuola i laboratori è stata di 580mila euro, di cui 500mila frutto della raccolta fondi targata Rcs, grazie all'iniziativa 'Un aiuto subito' del Tg La7 e del Corriere della Sera, e 80mila della Provincia. Alla cerimonia, tra le autorità presenti, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, i sindaci di Senigallia, Castelleone di Suasa e Serra de' Conti, il prefetto di Ancona Darco Pellos, il direttore del Tg La7 Enrico Mentana, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini.

"Come ente Provincia, soggetto esecutore del progetto - ha detto Carnevali - siamo fieri di aver restituito ai ragazzi la possibilità della pratica laboratoriale, ovviamente imprescindibile per un istituto professionale, snodo fondamentale per passare poi dal mondo scolastico al mondo del lavoro". Un concetto, questo, rimarcato anche dalla professoressa Annamaria Nicolosi, dirigente scolastica dell'IIS Corinaldesi-Padovano, che ha ringraziato tutti i partner dell'iniziativa. "I laboratori rappresentano l'anima di questo istituto dove i ragazzi per tantissime ore mettono proficuamente in pratica ciò che hanno imparato sui libri". (ANSA).