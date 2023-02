Carnevale: Ascoli; 25mila in piazza, anche con mantello Ferragni

Dopo lo stop imposto dalle limitazioni legate al Covid, il Carnevale di Ascoli Piceno è tornato quest'anno in pompa magna attirando nelle vie del centro storico almeno 25mila persone che hanno assistito ieri alla prima delle due giornate del Concorso mascherato al quale sono iscritti 118 gruppi e maschere singole. Complice la bella giornata di sole, piazza del Popolo, piazza Roma e piazza Arringo sono state prese d'assalto fin dalla mattinata quando a farla da padroni sono stati soprattutto bambini e famiglie in maschera.

Il clou nel pomeriggio con il concorso. Tanti come sempre i temi scelti per mettere insieme scenette che rendono il Carnevale di Ascoli un vero e proprio esempio popolare di teatro di strada con particolare cura ai costumi e ai travestimenti con il trucco spesso affidato e veri e propri professionisti.

Fra le maschere anche Matteo Messina Denaro ricoverato al Mazzoni, il mantello indossato di Chiara Ferragni al Festival con scritto "sentiti libera" naturalmente parodiato; le strade cittadine disastrate, i grilli che cominciano a far capolino nelle tavole dei ristoranti, i tanti cantieri del 110% e le loro gru che svettano nella città delle cento torri, il caro energia, i cinghiali che sempre più spesso si avvicinano alla città, i tanti detti popolari trasformati in parodia.

Numerose anche le maschere "spontanee" presenti in piazza del popolo, illuminata dal tardo pomeriggio dagli storici lampadari, restaurati per l'occasione.

Il Carnevale di Ascoli torna martedì pomeriggio per la seconda e ultima giornata del concorso mascherato che determinerà i vincitori dell'edizione 2023, in base ai voti della giuria su ascolanità, comicità, originalità, coinvolgimento e costumi.

