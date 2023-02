Regioni: Putzu per le Marche al Comitato Regioni a Bruxelles

Il consigliere regionale di FdI Andrea Putzu, presidente della Seconda Commissione consiliare permanente 'Sviluppo economico, formazione professionale e lavoro, affari europei e internazionali, settore primario', è il nuovo membro effettivo al Comitato delle Regioni per rappresentare le Marche.

"Ieri ed oggi - esordisce Andrea Putzu - ho avuto l'onore di rappresentare le Marche al Comitato delle Regioni di Bruxelles.

Il Comitato delle regioni è un organo consultivo UE che consente ai rappresentanti eletti dei paesi membri di esprimersi su normative UE con impatto diretto sulle regioni e le città".

"Sarà mia intenzione impegnarmi in questo nuovo compito, - afferma - non solo per rappresentare al meglio la nostra regione ma anche per lavorare, in sinergia con il governo nazionale, affinché le Marche possano rivestire un ruolo permanente utile a contribuire per orientare gli interventi europei verso le reali esigenze del nostro territorio".

"Inoltre - continua Putzu - sono anche stato nominato membro di due importanti commissioni come la Coter (coesione economica, sociale e territoriale, fondi strutturali, politica urbana, macroregioni e trasporti, comprese le reti transeuropee di trasporto) e la Sedec (politica sociale, istruzione, occupazione, ricerca e cultura) dove avrò modo di fare proposte utili allo sviluppo della nostra Regione". "Infine - conclude - ci tenevo a ringraziare il presidente Francesco Acquaroli per avermi indicato come membro effettivo affidandomi questo importante incarico". (ANSA).