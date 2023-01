Droga: due arresti a Senigallia, 100 gr di hascisc

(ANSA) - SENIGALLIA, 31 GEN - Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Senigallia (Ancona) dopo un controllo stradale sul lungomare Italia, zona Marzocca, in cui è stato rinvenuto un panetto di hascisc di 100 grammi nascosto sotto un sedile di un'automobile. Appena si sono viste scoperte le quattro persone a bordo si sono date alla fuga, ma i militari della stazione locale sono riusciti a fermarne due: si tratta di un 22enne e di un 38enne di origini marocchine, con precedenti per vari reati. Per loro sono scattati gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida che si è tenuta questa mattina nel tribunale di Ancona. Il 38enne, proprietario dell'auto, rimarrà ai domiciliari, mentre il più giovane è stato rilasciato. Verrà denunciato perché irregolare sul territorio nazionale e inosservante di un ordine del Questore di lasciare l'Italia. Gli altri due uomini a bordo del mezzo e scappati a piedi non sono stati identificati ma le indagini sono in corso per dare loro un nome e un volto. (ANSA).