Anno giudiziario: Acquaroli,"grazie a magistrati e forze ordine"

(ANSA) - ANCONA, 28 GEN - A margine dell'apertura dell'Anno giudiziario nelle Marche, con la cerimonia che si è svolta nell'Aula 1 "Mario Amato" del Palazzo di giustizia di Ancona, il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha espresso un "augurio" e un "ringraziamento" alla "tutta la magistratura e a tutte le 'parti' della giustizia per il loro arduo lavoro in questo anno 2023". Acquaroli ha ribadito il "ringraziamento ai magistrati e alle forze dell'ordine per tutto quello che fanno, perché è un impegno veramente complesso e difficile".

All'inaugurazione dell'Anno giudiziario marchigiano hanno partecipato tutti i vertici delle istituzioni e forze dell'ordine, tra cui il prefetto di Ancona Darco Pellos. Per la Regione, oltre ad Acquaroli, c'era anche il presidente del Consiglio regionale Dino Latini. (ANSA).