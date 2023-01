Santori, obiettivo Marche settime per capacità spesa fondi Ue

(ANSA) - ANCONA, 23 GEN - "Pratiche +42% con un ritorno sul territorio della Regione Marche di circa 100milioni di euro della vecchia programmazione europea". A fornire il dato è il presidente Svem (Sviluppo Europa Marche) Andrea Santori a margine della conferenza stampa in cui sono stati illustrati i dati relativi all'attività portata avanti dalla società di sviluppo della Regione. "Bisogna lavorare per far arrivare nella prossima programmazione europea 2021-2027 le risorse nel più breve tempo possibile alle imprese e agli enti locali, per questo - ha aggiunto - ci organizziamo con una serie di attività di ascolto nei nostri uffici periferici di Pesaro, Macerata, Fermo e Ascoli, per poi trasferirle ai dirigenti e agli assessori, affinché vengano messi in campo dei bandi che possano effettivamente essere utili". Le Marche sono "al decimo posto, prima della Lombardia" ha spiegato Santori, riferendosi alla classifica dell'Agenzia per la coesione territoriale sull'andamento di spesa dei fondi europei. E il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli "ci ha dato l'incarico di cercare di arrivare al settimo posto pe le risorse Ue del prossimo settennio". Per questo - ha annunciato Santori - "ci stiamo dotando di un sistema informatico ad hoc e di un sito Internet che sarà al servizio degli enti locali e delle imprese", i quali "inserendo il loro codice Ateco e il codice di avviamento postale potranno vere contezza di quei bandi ai quali possono partecipare" con l'obiettivo di efficientare e ridurre i tempi di attesa". Riepilogando le attività svolte su incarico del governatore, Santori ha ricordato "quella di cercare di portare a casa l'operazione Amazon, insieme al Cda di Interporto, dui cui la Svem detiene il 96% di Interporto. Una operazione importante che vedrà un investimento di 550 milioni di euro". "Dal suo insediamento - ha puntualizzato - il Cda di Svem si è dovuto confrontare con la situazione che il governo regionale precedente ci aveva lasciato: a livello macro una regione in transizione" verso "la povertà" e "la Svem, una società in condizioni difficili sotto l'aspetto strutturale, infrastrutturale e organizzativo". (ANSA).