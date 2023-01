Al via Carnevale di Ascoli Piceno, dopo stop pandemia

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 21 GEN - Con la tradizionale cerimonia di consegna della chiave della città dal sindaco Marco Fioravanti alla Regina Carnevale (per la prima volta una donna al posto di Re Carnevale), ovvero la Mascherina d'oro 2020 Carmelita Galiè, entra nel vivo il Carnevale di Ascoli Piceno con la città che, dopo un lungo stop, torna ad immergersi nell'atmosfera inconfondibile della kermesse carnascialesca. E proprio questo aspetto della ripartenza dopo una lunga pausa, a causa del covid, con l'importanza del ritorno del Carnevale per la città è stato sottolineato stamani dal sindaco Fioravanti. Il Carnevale delle scuole, nella mattinata di Giovedì Grasso, 16 febbraio, con centinaia di studenti attesi per le esibizioni in maschera in piazza del Popolo, darà il via ai giorni clou che culmineranno con il concorso mascherato in programma domenica 19 e il successivo Martedì Grasso. Sabato 18 febbraio, alle ore 15:00, a Palazzo dei Capitani, è previsto un laboratorio di conoscenza e interpretazione sul tema "Storie di maschere e Carnevali". A seguire verrà riproposta la tradizionale Raviolata, organizzata dall'associazione "Il Carnevale di Ascoli" al Chiostro di San Francesco, con la distribuzione gratuita dei ravioli 'ncaciati, tipici del carnevale ascolano.

Ma la vera novità, per aprire gradualmente un percorso da sviluppare nelle edizioni successiva, è rappresentata dal veglione organizzato dall'associazione "Il Carnevale di Ascoli" al Circolo Cittadino. Martedì grasso, in serata, le nomination del concorso mascherato a cui seguirà la festa conclusiva, con dj, maxi-schermo e l'utilizzo di un palco speciale, carrato con impianto audio e illuminazione. La conclusione ufficiale del programma è prevista, invece, sabato 25 febbraio con la cerimonia di premiazione del concorso mascherato al teatro Filarmonici. (ANSA).