Terremoto: Castelli, cambio di passo per ricostruzione pubblica

(ANSA) - ANCONA, 16 GEN - "Sulla ricostruzione pubblica deve esserci un cambio di passo perché dobbiamo ancora fare molto, l'attuazione è ancora insufficiente". è quanto ha detto il nuovo commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli, alla sua prima uscita pubblica stamani a San Ginesio dove ha preso parte alla presentazione dell'aggiornamento dei progetti con cui si andranno a ricostruire gli edifici scolastici del borgo marchigiano. "La ricostruzione pubblica è in cima alle cose da fare, stiamo studiando nuove forme di semplificazione", ha aggiunto Castelli. Che ha tenuto a sottolineare come nell'avvicendamento con Giovanni Legnini "non sia stato perso un attimo di tempo e non ci sia stato alcun cedimento o calo di tensione". "Stiamo tra l'altro aspettando tutto ciò che è necessario per mettere in onda la nuova piattaforma per la raccolta dei progetti della ricostruzione privata e quindi si lavora a pieno regime", ha detto ancora Castelli. (ANSA).