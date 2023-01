Migranti: sindaca Ancona, faremo la nostra parte come sempre

(ANSA) - ANCONA, 08 GEN - "Abbiamo preso atto che il Governo Meloni ha assegnato ad Ancona lo sbarco di due navi con profughi a bordo, anche minori. Le operazioni di sbarco saranno coordinate dal ministero degli Interni e dalla Prefettura che si è subito attivata. Come Comune e come comunità cittadina faremo la nostra parte, come sempre". Così in una nota la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli (Pd). (ANSA).