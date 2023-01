Terremoto: Acquaroli, si apre fase nuova ricostruzione

(ANSA) - ANCONA, 03 GEN - "Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha nominato Guido Castelli, negli ultimi due anni assessore della nostra Regione, Commissario per la ricostruzione post-sisma del centro Italia. Al Senatore Castelli vadano i migliori auguri di buon lavoro per questo importante obiettivo, già perseguito con competenza prima come sindaco di Ascoli e successivamente in qualità di Assessore regionale", Così su facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

"Sono certo - aggiunge - che potremo iniziare una nuova fase della ricostruzione dei nostri territori colpiti, sempre più in sinergia con le Regioni e con le comunità che stanno affrontando con grande determinazione questo percorso. Esprimo un ringraziamento a Giovanni Legnini per il lavoro svolto finora, e un augurio per il suo nuovo incarico". (ANSA).