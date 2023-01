Auto sfonda guardrail ed esce da A14 dopo tamponamento

(ANSA) - PEDASO, 01 GEN - A seguito di una tamponamento in A14, un'autovettura ha sfondato il guardrail finendo fuori dalla sede autostradale. E' accaduto poco prima delle 19 nel tratto marchigiano dell'A14, prima di Pedaso, al km 287. La persona che era a bordo dell'auto è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale a Fermo per le cure e gli accertamenti del caso. Sul posto la Polizia stradale di Porto San Giorgio. (ANSA).