Sicurezza: Prefetto Ancona, attività protezione civile 2022

(ANSA) - ANCONA, 30 DIC - Ad Ancona tra le molteplici attività affidate dalla legge al Prefetto in tema di protezione civile assume particolare rilievo quella relativa alla pianificazione di emergenza esterna, finalizzata al coordinamento delle risorse disponibili sul territorio per ridurre o mitigare gli effetti di un incidente industriale sulle aree esterne al perimetro di uno stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante. In tal senso, ricorda la Prefettura, nel 2022 è stato adottato prima, il Piano emergenza esterna Api Raffineria di Ancona, approvazione definitiva quinta revisione e successivamente il Piano emergenza esterna API Raffineria di Ancona, approvazione provvisoria sesta revisione".

"In corso di redazione anche i Piani relativi agli impianti di stoccaggio e trattamenti rifiuti che nella Provincia di Ancona sono circa 180. - informa ancora la Prefettura - Sono inoltre in corso di svolgimento tre esercitazioni di protezione civile per provare l'efficacia e la validità del piano di intervento per fronteggiare un'emergenza, mediante il coinvolgimento dei soggetti a vario titolo coinvolti.

In quella svolta il 13 dicembre, l'obiettivo è stato quello di sperimentare il PEE Piano di Emergenza Esterno della Raffineria Api, e il Piano locale Antinquinamento della Capitaneria di Porto - Direzione marittima.

Lo scenario simulato ha previsto, in particolare, che a causa di una rottura accidentale di una manichetta durante le operazioni di carico da una motocisterna attraccata al Pontile della Raffineria Api, il Gestore dello stabilimento comunicasse all'Autorità Marittima dell'avvenuto sversamento in mare di prodotto petrolifero".

"Le esercitazioni - osserva la Prefettura - sono un momento fondamentale nel processo di formazione delle componenti del sistema di Protezione Civile: la possibilità di sperimentare le procedure e le tecnologie tra le diverse componenti in uno scenario reale, ma non di emergenza, aiuta a identificare i punti di forza del sistema e mette in evidenza eventuali criticità per le quali trovare soluzione". (ANSA).