A Palazzo del Duca Senigallia mostra fotografica Sue Park

Nelle sale di Palazzo del Duca a Senigallia (Ancona) è stata allestita la mostra di fotografie dell'artista sudcoreana Sue Park, più volte vincitrice del Photo Awards e direttrice della Shatto Gallery di Los Angeles. Fino al 4 giugno 2023 si potranno ammirare 100 scatti dedicati principalmente alla rappresentazione della bellezza della natura. Luoghi incantevoli e scorci di vita colti in Asia, Europa e nelle Americhe che porteranno i visitatori dalla Cina alle valli toscane, dalle terre di Hokkaido in Giappone ai rituali di pesca in Malesia, dai paesaggi canadesi o messicani fino alle geometrie acquatiche in Corea del Sud.

Sono le meraviglie esposte con "Sounds of silence", la mostra organizzata dal Comune di Senigallia, con il patrocinio della Fondazione dott. Leopoldo Uccellini e il sostegno della Regione Marche, curata da Lorenzo Uccellini. La fotografia naturalistica è il principale elemento di questo straordinario viaggio nei luoghi in cui l'autrice ha vissuto o che ha visitato in vari momenti della sua vita: un viaggio che trascina i visitatori nei ricordi e frammenti di vita, nelle suggestioni mistiche, nella potenza di una natura che non si lascia trasformare.

"Sue Park si definisce una ricercatrice di bellezza e la Natura, nelle più svariate manifestazioni, rappresenta la sua mappa del tesoro", scrive il curatore Lorenzo Uccellini. "Che siano paesaggi sconfinati o minuscoli dettagli rubati alle magie di luci e ombre o alle forme astratte dal contesto generale, lo sguardo di Sue è quello di un'amante appassionata che oltrepassa la contingenza del visibile, registrando negli scatti fotografici istanti che raccontano le storie eterne degli alberi o i suoni silenziosi delle innumerevoli creature viventi che popolano gli scenari". L'esposizione resterà aperta dal giovedì alla domenica (orario 15-20) fino al 4 giugno 2023. Ingresso 8 euro, con varie scontistiche. Info: Feelsenigallia.it. (ANSA).