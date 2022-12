Acquaroli, finalmente giusta reputazione turistica per le Marche

(ANSA) - ANCONA, 29 DIC - "Finalmente la giusta considerazione e una buona reputazione anche per la nostra Regione". Lo scrive il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli sul proprio profilo Facebook commentando l'anteprima ANSA sulla classifica italiana tra le regioni stilata da Demoskopika. Le Marche scalano tre posizioni, collocandosi al quarto posto (dopo Trentino-Alto Adige, Toscana ed Emilia Romagna) per reputazione turistica; le regione si piazza al secondo posto per attrattività dei propri portali istituzionali con 640mila 'seguaci'. (ANSA).