Musica: De Vivo consulente artistico Form

Il commissario straordinario della Form-Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, avvocato Paolo Pauri, ha nominato il maestro Vincenzo De Vivo, consulente artistico, per il prossimo semestre.

De Vivo, che attualmente ricopre l'incarico di direttore artistico della Stagione Lirica di Ancona e dell'Accademia d'Arte Lirica di Osimo, è stato, in passato, direttore artistico del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro San Carlo di Napoli, della Fondazione Pergolesi Spontini e vice sovrintendente del Palau de Les Arts di Valencia. "Dopo varie vicissitudini e contrattempi - ha dichiarato l'avv. Pauri -, con la direzione del maestro De Vivo, l'Orchestra della Regione Marche può ora continuare con serenità il lavoro, proponendo un programma di tutto rilievo per il 2023". "Ho accolto con entusiasmo l'invito del commissario ad affiancarlo in una fase delicata della vita di una delle istituzioni culturali più importanti delle Marche - il commento di De Vivo -.. La Form è pronta ad assicurare, per il futuro, i livelli di qualità e di presenza sul territorio che le hanno fatto meritare un posto di rilievo fra le orchestre italiane".

