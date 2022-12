Incendi:a fuoco capannone riciclo materiale elettronico Pollenza

(ANSA) - POLLENZA, 06 DIC - I vigili del fuco sono impegnati dalla scorsa notte nelle operaziooni di spegnimento di un incendio, divampato per cause ancora in coro di accertamento, nel capannone della Rimel di Casette Verdini, frazione di Pollenza (Macerata). L'azienda si occupa di smaltimento e riciclo di material elettronici. Sul luogo stanno operando 7 squadre giunte da Macerata, Ancona e Fermo con una decina di mezzi, i carabinieri e l'Arpam, dato che dal rogo si è levata una densa colonna di fumo nero. C'è anche il pm Enrico Riccioni della Procura di Macerata. Il sindaco di Pollenza Mauro Romoli ha disposto la chiusura di scuole e attività nel raggio di un chilometro. Le fiamme sono state domate, ma il completamento delle operazioni sarà lungo. (ANSA).