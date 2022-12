Medical Link ad Ancona, treno +bus per Facoltà Medicina Univpm

(ANSA) - ANCONA, 05 DIC - Presentato oggi "Medical Link, il collegamento intermodale treno+bus nato per raggiungere in maniera rapida, sostenibile ed economica la Facoltà di Medicina dell'Università Politecnica della Marche ad Ancona. Il servizio - frutto della collaborazione dell'Ateneo con Regione Marche, Comune di Ancona, Trenitalia (capogruppo del Polo Passeggeri del Gruppo Fs) e Conerobus - mette in coincidenza i treni Regionali, le Frecce e gli Intercity in arrivo nelle stazioni di Ancona e di Ancona Torrette con i bus diretti al polo ospedaliero-universitario di Ancona Torrette. Con un unico biglietto di viaggio treno+bus acquistabile in tutti i canali di vendita Trenitalia (Trenitalia.com, App, biglietterie, selfservice, punti vendita convenzione e agenzie di viaggio) si potrà comodamente usufruire di 166 collegamenti giornalieri da e per la località Ancona Polo Ospedaliero Universitario, senza doversi preoccupare del traffico e del parcheggio dell'auto.

Nella piattaforma di prenotazione dei biglietti dei sistemi di vendita di Trenitalia basterà inserire come stazione di arrivo "Ancona Polo Ospedale-Università" per collegare direttamente tutta l'Italia al campus di Medicina. Sono intervenuti alla conferenza stampa di presentazione Gian Luca Gregori, rettore dell'Università Politecnica delle Marche, Alessandro Iacopini, Direttore Generale Università Politecnica delle Marche, Alessia Polisini presidente del Consiglio Studentesco, Andrea Santarelli, vice preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Goffredo Brandoni, assessore regionale ai Trasporti, Ida Simonella, assessore ai Trasporti del Comune di Ancona, Fausto Del Rosso, direttore regionale Marche di Trenitalia e Serenella Spaccapaniccia, consigliera d'amministrazione Conerobus. Medical Link, attivo da domenica 11 dicembre, si aggiunge all'altro collegamento intermodale Politecnica Link che, dal settembre del 2019, collega direttamente la stazione di Passo Varano con il Polo di Monte Dago. (ANSA).