Mangialardi da papa Francesco per Giornata Educazione alla Pace

(ANSA) - ANCONA, 28 NOV - Il consigliere regionale del Pd Maurizio Mangialardi ha preso parte questa mattina alla delegazione del Coordinamento degli Enti locali per la pace guidata da Flavio Lotti, che, nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace per l'educazione alla pace e alla cura, ha partecipato all'incontro tra Papa Francesco e gli studenti e gli insegnanti. Presenti nell'occasione anche molte scuole marchigiane. "È stata una grande emozione - afferma Mangialardi - ascoltare le parole del pontefice e il suo invito ai giovani a essere poeti di pace e a sognare in grande sulla scia di grandi figure come Martin Luther King e papa Giovanni XXIII. Il concetto di cura, che è stato al centro anche dell'appuntamento organizzato nel fine settimana ad Assisi dal Coordinamento degli Enti locali per la pace, è una chiave di lettura fondamentale da offrire alle giovani generazioni. Un concetto . aggiunge - che inevitabilmente richiama alla mente di tutti noi la grande opera educativa di don Lorenzo Milani e i valori che egli ha saputo testimoniare nella sua vita. Gli stessi valori che oggi vengono negati non solo dalla guerra, ma anche da un modello economico e sociale ormai diffuso su scala globale che alimenta le disuguaglianze tra i Paesi e al loro stesso interno, che rifiuta l'accoglienza e demonizza la povertà, che non esita, se necessario, ad anteporre le armi alle diplomazia, che nega l'istruzione come vero strumento di emancipazione sociale e culturale, che investendo nell'egoismo e nell'individualismo, disgrega l'umanità, a partire dalle piccole comunità fino ad arrivare ai grandi Stati-Nazione". (ANSA).