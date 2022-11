Violenza donne: uomini comunità islamiche in piazza a Fano

(ANSA) - ANCONA, 24 NOV - Ci saranno anche rappresentanti delle comunità islamiche al flash mob "Uomini in scarpe rosse" che si terrà a Fano (Pesaro Urbino) domenica 27 novembre, alle 10:30 in piazza XX Settembre in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999. "Uomini in scarpe rosse" è un format nazionale ideato dall' Associazione Teatrando di Biella, per Fano ad organizzarlo sono l' Associazione Teatro LaVanda in collaborazione con l' Ente Carnevalesca, dando l'opportunità a uomini di ogni età, religione, etnia, di "scendere in piazza per manifestare il loro distacco dagli uomini violenti, facendosi portatori di un messaggio volto alla ragionevolezza, all'amore e al rispetto" riferisce una nota degli organizzatori. Si tratta di un flas hmob silenzioso: gli uomini indosseranno scarpe rosse (il simbolo della violenza sulle donne) e esibiranno cartelli e biglietti con frasi e riflessioni sul tema. Quest'anno tra di loro ci saranno per la prima volta "anche uomini, padri, fratelli, fedeli delle comunità islamiche della provincia rappresentate dall'imam della moschea di Fermignano Youssef Id Abdelkader e quello della moschea di Fossombrone Omar Rakhis".

"Lettere arabe si fonderanno con quelle italiane per mandare un chiaro messaggio agli uomini di ogni nazionalità, volto al rispetto e all'ascolto delle donne" concludono gli organizzatori. (ANSA).