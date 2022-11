Femminicidio Fano: domenica una fiaccolata per Anastasiia

"Non bastano le parole, allora questa fiaccolata è una carezza nei confronti di Anastasiia". Il sindaco di Fano Massimo Seri ha annuncia una fiaccolata per domenica 20 novembre alle 17.30 in ricordo di Anastasiia, la 23enne profuga ucraina, uccisa a coltellate a Fano dal suo compagno il 13 novembre. Durante l'iniziativa ci sarà anche un momento di raccoglimento e di preghiera.

"L'omicidio di Anastasiia ha ferito la nostra città - spiega Seri -. Non si trovano e non sono sufficienti le parole per descrivere lo sgomento e il dolore che hanno colpito la nostra comunità. Un altro femminicidio si è consumato ieri a Roma, l'ennesimo che alimenta una piaga sociale che dobbiamo fermare".

"Nel giorno dei suoi funerali, - aggiunge - verrà proclamato il lutto cittadino, per esprimere vicinanza alla famiglia di Anastasia che sta raggiungendo in queste ore la nostra città.

Soprattutto, questa decisione vuole mandare un messaggio chiaro, perché Anastasia era parte della nostra comunità, una città che abbraccia tutti. La nostra famiglia si prende cura soprattutto dei più indifesi e dei più fragili".

"Anastasia era scappata dalle guerra e aveva trovato a Fano un contesto per rincorrere i propri sogni e dare forma al proprio futuro. La nostra responsabilità è figlia della cultura e dei valori che diffondiamo e pratichiamo", ricorda il sindaco che lancia un appello: "Conoscendo la passione di Anastasiia per la musica, sarebbe bello se domenica in Piazza XX settembre ci fosse un pianoforte suonato da un pianista. L'appello affinché si riesca a concretizzare questa idea, per ricordare il talento e l'inclinazione di Anastasia per la musica". (ANSA).