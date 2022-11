Terremoto: doghe cadute, 5/o piano Tribunale Ancona interdetto

(ANSA) - ANCONA, 09 NOV - Udienze rinviate oggi in tribunale ad Ancona a causa delle scosse sismiche registrate stamattina con epicentro davanti alla costa in provincia di Pesaro Urbino. Domani, quelle previste al quinto piano, saranno celebrate al piano terra di Palazzo di Giustizia causa inagibilità di alcune aule. Sui rinvii decisi oggi il Tribunale ha diramato una comunicazione: "rinvio di tutte le udienze, civili e penali, ad eccezione di quelle con detenuti, civili a trattazione scritta e della protezione internazionale via teams", cioè la piattaforma digitale con collegamenti da remoto.

A causare l'inagibilità del quinto piano sono state alcune doghe metalliche dei controsoffitti. Sono cadute a terra per la forte scossa: dovranno essere fissate e messe in sicurezza.

Stamattina eseguito un sopralluogo dei vigili del fuoco per valutare la situazione: il quinto piano resta interdetto per tutta la settimana. (ANSA).