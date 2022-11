Macerata città più green delle Marche, ma Ancona sale 47 posti

(ANSA) - ANCONA, 07 NOV - Macerata resta la città più green delle Marche e si piazza al 22/o posto della classifica di Ecosistema Urbano, indagine condotta da Legambiente e Ambiente Italia, pubblicata oggi sul Sole 24 ore, con un punteggio del 60% su 18 parametri monitorati. Ma scende di 7 posizioni e si ritrova tallonata da Ancona, che è 26/a dopo avere scalato 47 posizioni, totalizzando un punteggio del 61,5%. Seguono Pesaro, 40/a dopo essere scesa di 21 posizioni, con un punteggio di 57,4% e Ascoli Piceno, 71/a che perde 9 posizioni, con un punteggio di 49%. I 18 parametri sono suddivisi in 5 macro aree: aria, acqua, mobilità, rifiuti, ambiente. Macerata si piazza nelle top ten per la minore concentrazione media annua di biossido di azoto e Pm10 (quinta in entrambi i casi) e la minore dispersione idrica (sesta), mentre Ascoli Piceno è ottava per minor biossido d'azoto. Pesaro brilla invece per il solare pubblico: è seconda nel rapporto tra potenza installata in Kw su edifici pubblici per mille abitanti. (ANSA).