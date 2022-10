Governo: Putzu, soddisfazione per incarico presidente Meloni

(ANSA) - ANCONA, 21 OTT - "Voglio esprimere grande soddisfazione per l'incarico dato al Presidente Giorgia Meloni la quale ha già annunciato una squadra di Governo di spessore e grande competenza". Lo sottolinea Andrea Putzu, consigliere regionale di Fratelli d'Italia nelle Marche e presidente di seconda commissione consiliare.

"Come Presidente della seconda Commissione Consiliare dell'Assemblea Legislativa delle Marche, - aggiunge - rivolgo i miei auguri ai nuovi Ministri ed in particolare a coloro che hanno le stesse materie di competenza della Commissione stessa.

Sono certo che questo Governo saprà ascoltare e rappresentare anche le esigenze della nostra Regione a guida Francesco Acquaroli". (ANSA).