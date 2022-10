Terremoto: incentivi insediamento personale sanità nel cratere

(ANSA) - ANCONA, 07 OTT - Approderà presto in Aula consiliare la proposta di legge, ad iniziativa dei consiglieri Gianluca Pasqui e Jessica Marcozzi (Forza Italia, Pasqui primo firmatario) finalizzata a promuovere l'insediamento nei Comuni del cratere sismico di personale dipendente del servizio sanitario. Il via libera è arrivato dalla Commissione Sanità (presieduta da Elena Leonardi, Fdi, vicepresidente Simona Lupini, Misto) che ha anche recepito diverse proposte emendative che hanno rafforzato gli obiettivi della legge. Da segnalare quello che elimina il presupposto dimensionale demografico dei singoli Comuni per ottenere contributi per la realizzazione di progetti diretti a promuovere l'insediamento del personale sanitario e che, di conseguenza, determina la possibilità di realizzarli per tutti quelli ricompresi nel cratere sismico.

Nell'articolato vengono inoltre previsti incentivi a progetti di residenzialità e recupero immobiliare per favorire l'insediamento di personale medico sanitario. Per le finalità previste dalla legge è prevista una copertura finanziaria di 30mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Relatori sul provvedimento il consigliere Gianluca Pasqui per la maggioranza e Romano Carancini (Pd) per la minoranza. (ANSA).