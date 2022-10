Regioni: seduta straordinaria Consiglio Marche su alluvione

(ANSA) - ANCONA, 05 OTT - Seduta straordinaria del Consiglio regionale delle Marche convocata per martedì 11 ottobre per le comunicazioni della Giunta regionale in merito all'evento alluvionale che ha colpito le Marche tra il 15 ed il 16 settembre scorso. Sono già iscritte all'esame d'Aula tre proposte di mozione sull'argomento. Precedentemente (a partire dalle ore 10) è previsto lo svolgimento della seduta ordinaria con interrogazioni e nomine di competenza. E' possibile seguire i lavori in diretta streaming sul sito web del Consiglio regionale delle Marche. (ANSA).