Maltempo: riapre scuola Pianello grazie a Alpini P. Civile

Dopo aver partecipato ieri pomeriggio al funerale di Mattia Luconi per rappresentare la vicinanza propria e della comunità scolastica marchigiana alla famiglia e ad alunni e insegnanti della più giovane vittima dell'alluvione, questa mattina il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti, ha presenziato, con il sindaco Federica Fanesi e la dirigente scolastica Marilena Andreolini, alla riapertura della scuola primaria "Don Morganti" di Pianello di Ostra. Lo fa sapere l'Ufficio scolastico regionale delle Marche.

"La scuola è stata riattivata in tempi rapidissimi dopo i gravi danni subiti a seguito del nubifragio grazie all'impegno degli alpini della Protezione civile accorsi nelle Marche", informa l'Usr. Filisetti ha esortato alunni e insegnanti "a superare il dolore e a non abbandonare la speranza e ha ringraziato i volontari che hanno contribuito al risultato della riapertura della 'Morganti, plesso dell'Istituto comprensivo di Ostra".

Successivamente si è svolta una "conferenza di servizio di raccordo tra Ufficio scolastico regionale, Gruppo operativo regionale emergenze sanitarie e Protezione civile per definire iniziative di supporto psicologico per gli studenti e il personale delle scuole colpite dal nubifragio". (ANSA).