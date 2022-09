Musica: Premio Gigli d'oro alla carriera a Josè Carreras

(ANSA) - ANCONA, 23 SET - E' stato assegnato a Josè Carreras il premio "Gigili d'oro alla carriera 2022". Il tenore catalano verrà a ritirare il premio domenica 9 ottobre durante una serata organizzata in suo onore a Villa Koch di Recanati dalle associazioni "Beniamino Gigli" e "Controvento APS" con il patrocinio e la compartecipazione del Consiglio Regionale delle Marche e il patrocinio della Provincia di Macerata. a cerimonia di consegna avverrà contestualmente ad una Cena di Beneficenza (a partire dalle 19) finalizzata ad una raccolta fondi destinati a realizzare i progetti di studio della Fondazione José Carreras contro la leucemia e di accoglienza dell'Ambalt a favore delle famiglie di bambini malati di leucemia e tumori. Il programma prevede un momento introduttivo con la voce narrante di Luca Violini, un intervento musicale di alcuni allievi della Master Class di canto del maestro Carreras e la cerimonia di premiazione vera e propria con la consegna del Gigli d'Oro, che consiste in una medaglia d'oro realizzata dagli artigiani del Laboratorio Orafo Il Crogiolo di Recanati, montata su una pergamena scritta dall'amanuense Malleus ed inserita in una elegante cornice. Il menu sarà firmato dallo chef Marco Biagiola. Per l'occasione è stato anche predisposto un annullo filatelico speciale e Poste Italiane saranno presenti dalle 18:00 a Villa Koch per timbrare cartoline e francobolli per gli appassionati di filatelia. La cartolina postale è stata disegnata ad hoc per l'iniziativa e avrà il francobollo di Beniamino Gigli emesso nel 2007 del valore di 0,60 euro. Per i progetti della Fondazione José Carreras e dell'Ambalt è stata anche avviata una campagna di crowfunding. (ANSA).