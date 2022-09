Salvini, imprenditori mi chiedono di rivedere sanzioni a Russia

(ANSA) - FANO, 03 SET - "Molti imprenditori mi stanno chiedendo di rivedere le sanzioni alla Russia, perché è l'unico caso al mondo in cui le sanzioni, volute per fermare la guerra e colpire un regime, danneggiano non i sanzionati ma coloro che sanzionano": a dirlo oggi a Fano è stato Matteo Salvini, giunto nelle Marche nell'ambito del suo tour elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. "Con questi provvedimenti - ha aggiunto - ci stanno rimettendo gli italiani e ci stanno guadagnando i russi, quindi a Bruxelles c'è qualcuno che ha sbagliato i conti". "Bisogna comunque continuare a sostenere, difendere e aiutare il popolo ucraino, ma le sanzioni non stanno facendo male alla Russia, tanto che - ha sottolineato Salvini - sta guadagnando centinaia di miliardi in più, mentre stanno facendo male alle nostre imprese e alle nostre famiglie". Il leader della Lega, prima di fermarsi a parlare con i giornalisti ha distribuito volantini tra le bancarelle del mercato settimanale e si è fermato a parlare con cittadini e ambulanti, accompagato dall'assessore regionale allo Sviluppo Economico Mirco Carloni, candidato de Carroccio nel collegio uninominale di Pesaro per la Camera..

(ANSA).