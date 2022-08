Zanzare portatrici virus 'Usutu' segnalate a Jesi da Asur

(ANSA) - JESI, 18 AGO - Un 'pool' di zanzare portatrici di "Usutu", virus che ha già registrato tre infezioni nel Nord Italia, è stato segnalato a Jesi dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asur 2. Sono state individuate in via della Barchetta, un'area decentrata della città, molto distante dal centro abitato. Nell'area sono presenti "vaste aree umide (vasche di fitodepurazione dell'impianto di depurazione, laghetti di cava, laghetti irrigui, fossi, torrenti) che - spiega il Comune in una nota - renderebbero un eventuale intervento di disinfestazione generalizzato di scarsa efficacia oltre che potenzialmente dannoso per gli habitat naturale".

Per questo motivo è stata emessa una ordinanza sindacale che invita residenti ed operatori della zona ad adottare adeguate misure di contenimento: "non lasciare contenitori di acqua all'aperto, evitare accumuli di acqua anche a seguito di pioggia, trattare l'acqua di tombini, griglie e pozzetti di raccolta in spazi provati con insetticidi che non pregiudichino la salubrità di frutta e verdura di orti e giardini e che non mettano in pericolo gli animali domestici o di fattoria".

