Covid: Marche, incidenza scende a 768, 3 deceduti in 24ore

Nell'ultima giornata 1.519 casi di positività a coronavirus nelle Marche sulla base di 4.717 tamponi, incidenza che scende da 816,02 a 768,55, e ricoveri che salgono a 199 (+1) mentre si sono registrati tre decessi che portano il totale a 4.042. E' il quadro epidemiologico nelle Marche tracciato dalla Regione nell'ultimo bollettino di aggiornamento.

Sul fronte dei ricoverati si segnala una diminuzione in Terapia intensiva (6; -2 rispetto a ieri), stabilità in Semintensiva (7) e un rialzo in reparti non intensivi (186; +3).

Inoltre ci sono 45 persone in osservazione nei pronto soccorso e una ospite di struttura territoriale. Le quarantene sono attualmente 22.573. (ANSA).