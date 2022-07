Incidenti: scooter contro auto, muore 47enne

(ANSA) - ANCONA, 26 LUG - Un 47enne è morto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in località Padiglione di Osimo. Era in sella ad uno scooter, che sarebbe stato travolto da un'automobile. in località Padiglione. Sul posto 118 e carabinieri, inutili i tentativi di rianimarlo. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei militari. (ANSA).