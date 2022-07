Sindaco Fermo, nessuna candidatura

(ANSA) - FERMO, 25 LUG - Nessuna candidatura alle politiche del 25 settembre per il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, civico. E' lui stesso a fare "chiarezza estrema" con un post su facebook. "Ho letto un paio di articoli in cui il mio nome veniva accostato a candidature per le prossime elezioni nazionali: niente di tutto ciò! Innanzitutto...perché nessuno mi ha cercato (figuriamoci...già diminuiscono i posti per chi c'era....) ma poi vi dico che avendo ricevuto un forte mandato dai miei concittadini per fare il sindaco di Fermo fino al 2025 non potrei mai sfuggire da questo importante compito perché è questo ciò che mi è stato chiesto. Quindi...capitolo chiuso prima anche di iniziarlo!". (ANSA).