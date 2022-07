Superlavoro a Pronto soccorso ospedale di Fermo, 157 dimessi

(ANSA) - FERMO, 24 LUG - Notte di superlavoro per il pronto soccorso dell'ospedale 'Murri' di Fermo a causa di incidenti, malori ed una quantità corposa di eventi e manifestazioni nel territorio della provincia, che hanno tenuto impegnati gli operatori della medicina di urgenza e del 118: la Notte Rosa a Porto San Girgio, il concerto di Blanco che ha richiamato 15mila persone a Servigliano, il Carnevale estivo al Lido di fermo, il Baboom fstivala Marina Palmense e una Crazy Race a il Bababoom Festival a Marina Palmense e la Crazy Race a Montegranaro, dove alcune persone sono rimaste ferite. "Solo nelle ultime 24 ore sono stati dimessi ben 157 pazienti - sottolinea il direttore dell'Area vasta 4 Asur Roberto Grinta -, numeri straordinari che hanno richiesto una risposta all'altezza della situazione".

Grinta ringrazia "tutte le associazioni, le ambulanze, le forze dell'ordine, a partire dal prefetto e dal questore do Fermo, e in particolare il personale medico, infermieristico e agli operatori sanitari del nostro ospedale". "C'erano molti appuntamenti che hanno mosso decine di migliaia di persone - aggiunge -. Sono capitati imprevisti, come l'incidente avvenuto nel corso di una gara a Montegranaro che ha richiesto di soccorrere ben 7 pazienti. Stamattina il personale del Pronto soccorso era comprensibilmente provato, ma tutti hanno dato prova di professionalità ed efficienza, riuscendo a soccorrere tutti e garantire prestazioni scorrevoli nonostante l'elevata mole di accessi". (ANSA).