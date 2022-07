Carloni, elezioni? Sono impegnato per la Regione Marche

(ANSA) - ANCONA, 22 LUG - "Ringrazio per la stima che in tanti stanno manifestando, ma nella mia testa adesso ci sono solo impegni per la Regione Marche. Il mio partito deciderà al momento opportuno trovando le persone giuste". Così l'assessore regionale alle Attività produttive delle marche Mirco Carloni (Lega) a proposito delle voci su una sua candidatura alle elezioni politiche. (ANSA).