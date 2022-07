Campioni Ue di biologico, Girolomoni in finale

(ANSA) - ANCONA, 21 LUG - C' anche un'azienda agricola marchigiana, la Cooperativa Agricola Girolomoni di Montebello ad Isola del Piano (Pesdaro Urbino), tra i finalisti agli Eu Organic Awards (prima edizione), riconoscimento istituito dalla Commissione europea, insieme con altri organismi comunitari per valorizzare le migliori realtà europee attive nel mondo del biologico. La cooperativa marchigiana, impegnata nella produzione e commercializzazione di prodotti da agricoltura biologica con attività principale nella produzione della pasta, è l'unica realtà italiana tra le tre selezionate nella categoria "Piccole e medie imprese". Le altre due finaliste provengono da Austria e Germania. I vincitori saranno annunciati a Bruxelles il 23 settembre 2022, in occasione della Giornata europea del biologico.

"Attendiamo con emozione l'annuncio dei vincitori - commenta Giovanni Battista Girolomoni, presidente della Cooperativa - ma essere tra coloro che meglio producono, promuovono e innovano il biologico in Europa è già un risultato straordinario". (ANSA).