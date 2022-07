Incidenti stradali: auto investe nonna e 2 nipoti

(ANSA) - ANCONA, 19 LUG - Incidente stradale ad Ancona, davanti alla stazione metropolitana di Torrette intorno alle 20.

Un'automobile ha centrato in pieno un gruppo di tre persone, nonna e due nipoti di 13 e 10 anni, che stavano attraversando la strada di ritorno dal mare. Sul luogo sono intervenute due ambulanze, una della Croce Gialla di Ancona e una della Croce Gialla di Falconara, oltre all'automedica del 118. I due nipoti erano finiti a qualche metro di distanza dal punto di impatto, vicino al marciapiede: sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Salesi, uno in codice rosso, l'altro in codice giallo. Codice rosso invece por la nonna, che è stata trasportata all'ospedale di Torrette. (ANSA).