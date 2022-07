Terremoto:Anas rimuove barriera che rese percorribile SS Salaria

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO, 15 LUG - Anas (Gruppo Fs italiane) ha rimosso oggi gli ultimi tre container navali che, insieme ad altri 15 cassoni, costituivano la barriera - realizzata all'inizio di ottobre 2016 - che garantì la percorribilità della SS4 "Salaria" dopo la scossa del 30 ottobre, consentendo così l'accesso dei soccorsi e delle merci verso le zone colpite dal terremoto del Centro Italia. A Pescara del Tronto, frazione di Arquata (Ascoli PIceno) erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il sindaco di Arquata del Tronto Michele Franchi, il capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il generale di brigata presso lo Stato maggiore dell'Esercito Francesco Bindi, il soggetto attuatore Anas per il ripristino della viabilità Fulvio Maria Soccodato. Sulla SS4 Salaria proseguono i lavori per il completamento della variante al tracciato tra la frazione di Trisungo e la galleria Valgarizia, che costituisce il primo lotto della variante Trisungo-Acquasanta Terme, per un valore di 83 milioni di euro.

In particolare sono in corso gli scavi della galleria "Trisungoˮ su entrambi i fronti, mentre procede la posa dell'armatura del rivestimento definitivo della galleria "Montecastelloˮ. Il completamento è previsto nel 2023. Al contempo è stata avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale sul progetto definitivo del secondo lotto, che riguarda un tratto di circa 6 km di cui 4,5 in galleria, per un valore complessivo stimato in 360 milioni di euro. (ANSA).