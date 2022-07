Terremoto: Acquaroli, oggi spartiacque dopo 6 anni sisma

(ANSA) - ANCONA, 15 LUG - "E' una cerimonia significativa dopo sei anni da quella serata d'estate, molto calda, nella quale il terremoto ha sconvolto la vita di intere comunità e in particolare qui ha lasciato un segno indelebile". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli intervenendo ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) alla cerimonia di rimozione dell'ultimo dei container che all'epoca fu posizionato ai piedi delle macerie di Pescara del Tronto per garantire la viabilità e l'arrivo dei soccorritori. "Qui non ricostruiremo Pescara ma, come ha ricordato il sindaco Michele Franchi, faremo il Parco della Memoria. Credo che questo giorno può segnare uno spartiacque - ha aggiunto -. Molte delle risposte che si attendevano durante la fase di emergenza sono state date e ora rimuoviamo una soluzione temporanea che fu posizionata per rispondere all'emergenza". Acquaroli guarda al futuro. "Abbiamo la necessità di guardare avanti, anche per la memoria di chi ha perso la vita. Oggi deve ripartire la fase del post emergenza senza dimenticare il valore di questi luoghi, ma proiettandoli in una fase futura. Il senso compiuto delle istituzioni - ha proseguito il presidente della Regione - è quello di proiettarci avanti e le infrastrutture devono rappresentare un elemento essenziale in questo senso; hanno un costo elevatissimo poiché sono fatte di gallerie, di interventi nel complesso molto impegnativi finanziariamente e credo che l'impegno di tutti noi sia quello di programmare la rigenerazione di questi territori.

Lo spopolamento forzato che hanno vissuto questi territori merita un'attenzione particolare e sono convinto che potremo dare presto altre risposte importanti". (ANSA).