Vaccini: Regione Marche invia elenchi over 60 a Poste Italiane

(ANSA) - ANCONA, 09 LUG - In attesa del via libera da parte dell'Ema alla quarta dose per gli over 60, che dovrebbe poi essere recepito a strettissimo giro dalle autorità sanitarie italiane, la Regione Marche ha inviato a Poste Italiane gli elenchi degli ultrasessantenni in modo da adeguare la piattaforma per le prenotazioni. Nelle Marche ci sono 13 centri vaccinali ancora aperti, in sedi più piccole e presso struttire sanitarie, in giorni e orari limitati. Quando arriveranno atti ufficiali, saranno potenziati gli orari e i giorni di apertura degli hub. (ANSA).