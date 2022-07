Cupramontana si veste di fiori per ventennale Infioritalia

Dopo gli stop e i rallentamenti, causa pandemia, delle manifestazioni 2020 e 2021, stanno tornando alla normalità le infiorate artistiche, con lunghi tappeti che riempiono di fiori le cittadine italiane, a rosoni geometrici e figurativi, a turisti e fotografi. Dopo il ritorno della tradizione in occasione delle celebrazioni del Corpus Domini, lo scorso giugno, gli infioratori si daranno appuntamento dall'8 al 10 luglio a Cupramontana (Ancona) in occasione dell'evento "Bella Italia" con il quale Infioritalia, associazione nazionale delle Infiorate artistiche, celebra il ventennale della sua fondazione.

L'evento vede la collaborazione del comune marchigiano e la partecipazione di Infioratori di Cupramontana, Poggio Moiano, Fucecchio, Fabriano, San Gemini, Castelraimondo, Alatri, Aprilia, Norma, Vignanello, Salerno. Per l'occasione, verranno allestite diverse infiorate: un unico grande tappeto realizzato con la tecnica del fiore fresco a Piazza Cavour e tre quadri di fiori secchi all'interno della Chiesa di San Lorenzo.

Numerosi gli eventi collaterali, tra cui la mostra "Venti anni insieme" che riassume il ventennio d'attività di Infioritalia attraverso le più belle infiorate create in Italia e nel mondo dal 2002 al 2022. Tra le attività, il convegno al Teatro Concordia su "La rete internazionale degli infioratori", la mostra mercato "Tipicità d'Italia", la rassegna enogastronomica, il tour del centro storico e dello storico Eremo dei Frati Bianchi. (ANSA).