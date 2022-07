Premiati in Senato i Marchigiani dell'anno

(ANSA) - ANCONA, 02 LUG - La Sala Capitolare del Convento di Santa Maria sopra Minerva ha accolto ieri la cerimonia di conferimento del premio istituzionale "Picus del Ver Sacrum 2021 - Marchigiano dell'Anno", patrocinato dal Senato della Repubblica e dalla Regione Marche. Il riconoscimento, istituito nel 1986 dal prof. Armando Mazzoni, è assegnato annualmente dal Ce.S.Ma. - Centro Studi Marche "G. Giunchi" di Roma a marchigiani che si sono distinti in campo scientifico, artistico, culturale e imprenditoriale. Quest'anno è stato conferito all'imprenditrice Giorgia Casoni, al docente di storia dell'Università di Urbino Galliano Crinella, all'imprenditore Giustino Di Emidio, allo scultore Giuliano Giuliani, all'imprenditore Daniele Livi, al giornalista Alberto Monachesi, al rettore dell'Università di Camerino Claudio Pettinari, all'architetto Sandro Polci, al musicista Marco Santini e al giornalisto Elpidio Stortini. Assegnati anche i premi "Marchigiano ad honorem" a Giovanni Nistri, già comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, e "Marchigiano nel mondo" a Javier Pablo Lucca, della Femacel - Federación Marchigiana del Centro Litoral di Rosario (Argentina).Quest'anno di premi sono stati costituiti dai multipli numerati "Sfera Ducale in Prezioso Vortice" dell'artista Carlo Iacomucci. Presente alla cerimonia Franco Moschini, Presidente del Ce.S.Ma. Alla serata, organizzata dalla direttrice del Ce.S.Ma. Pina Gentili, vhanno partecipato gli attori Simone Pieroni e Roberta Sarti per la lettura dei curriculum e delle motivazioni. (ANSA).